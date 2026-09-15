AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman, nasıl nereden yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt işlemleri için süreç başladı. Eğitimine açık lise üzerinden devam eden veya ilk kez kayıt yaptıracak binlerce öğrenci, başvuru tarihleri ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak, yeni kayıt başvuruları hangi tarihlerde alınacak, kayıt ücreti ne kadar? İşte Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Açık Öğretim Lisesi’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt dönemi başladı. Eğitim hayatını açık lise sistemi üzerinden sürdüren veya ilk kez AÖL’e kayıt yaptıracak olan binlerce öğrenci, yeni dönemin başvuru takvimini ve işlem detaylarını araştırmaya başladı. Öğrenciler tarafından “AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak, başvurular nasıl gerçekleştirilecek, kayıt ücreti ne kadar ve ödeme hangi kanallardan alınacak?” sorularına yanıt aranıyor. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt sürecine ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...
AÖL 2026-2027 KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci için başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler, işlemlerini 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.
AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
AÖL’de kayıtlı öğrencilerin sınav başvuru süreçleri ise seçtikleri ders sayısına göre değişiklik gösterecek. 10 veya daha az sayıda ders seçen öğrenciler, belirlenen istisnalar dışında yalnızca e-Sınav için başvuru yapabilecek. 11 ve üzeri ders seçimi yapan öğrenciler ise yazılı sınava katılım sağlayabilecek.
Yurt dışında bulunan bazı öğrenciler ile engelli ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler için sınav başvuru süreçlerinde özel uygulamalar geçerli olacak.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri için;
Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 41/2 maddesi doğrultusunda yapılacaktır. Söz konusu yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden;
-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,
-Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,
-Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,
-Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,
doğrudan halk eğitimi merkezlerine;
diğer madde kapsamında durumlarını belgelendirenler ise kayıtlı bulundukları okullarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırdıktan sonra kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 23.59'a kadar yatırabilecektir.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.
Kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardan ücret muafiyeti olan öğrenciler (tutuklu veya hükümlü olanlar hariç) 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekmektedir. Müracaat ettiği halde kayıt yenileme işlemi yapılmamış olanlar kayıt yenileme tarihleri arasında halk eğitim merkezi müdürlüğüne veya MEBİM'e müracaat etmeleri gerekmekte.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapabilecek.