AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu nereden sorgulanır?

Açık lise öğrencilerinin gözü, 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 18 ve 19 Temmuz 2026’da gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. E-sınav uygulamaları ise 3 Ağustos’a kadar sürecek. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, puanların erken ilan edilip edilmeyeceğini ve sonuçların hangi ekran üzerinden görüntüleneceğini araştırıyor. Peki, 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları duyuruldu mu, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…