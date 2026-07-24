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        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu nereden sorgulanır?

        AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu nereden sorgulanır?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına katılan öğrencilerin sonuç bekleyişi sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen yazılı sınavların ardından soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. E-sınav süreci ise 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Sınavlarını tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak ve sonuçlara nereden ulaşılabilecek? İşte açık lise sınav sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        Açık lise öğrencilerinin gözü, 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 18 ve 19 Temmuz 2026’da gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. E-sınav uygulamaları ise 3 Ağustos’a kadar sürecek. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, puanların erken ilan edilip edilmeyeceğini ve sonuçların hangi ekran üzerinden görüntüleneceğini araştırıyor. Peki, 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları duyuruldu mu, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık lise 3. dönem sınav sonuç sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        - Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        - Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        - Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrencilerhttps://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet

        adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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