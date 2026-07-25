Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar neden yok, final kararı mı aldı? Açıklama geldi!

        Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar neden yok, final kararı mı aldı? Açıklama geldi!

        Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar ile ilgili aylardır gündemde olan belirsizlik sona erdi. Final yapacağı yönündeki iddialarla sık sık konuşulan dizinin geleceğine ilişkin beklenen açıklama gelirken, yeni sezon öncesinde yaşanan gelişme izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin akıbetine dair yapılan son değerlendirme, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar neden yok, final kararı mı aldı? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 21:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kanal D ekranlarının yıllardır takip edilen dizisi Arka Sokaklar, bu kez yeni bölümleriyle değil geleceğine ilişkin gelişmelerle gündeme geldi. Bir süredir final yapacağı ve ekranlara veda edeceği yönündeki söylentiler konuşulurken, dizinin devam edip etmeyeceğine ilişkin beklenen açıklama geldi. Yapılan son paylaşımın ardından, yapımın geleceği yeniden merak konusu oldu. İşte detaylar...

        2

        ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

        Arka Sokaklar'dan hayranlarını üzen haber geldi. 2006 yılından bu yana süren, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olma unvanını elinde bulunduran dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul, projenin final yaptığını resmen duyurdu.

        3

        AÇIKLAMA GELDİ

        Ozan Emre Yurdakul sosyal medya açıklaması şu şekilde:

        "Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

        Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

        Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi. 20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı."

        4

        "Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz. Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz. Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!

        Adana'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş bir anda akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 kişiden, 24 yaşındaki Mahmut Öğün ile 17 yaşındaki Halil Yalaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişininse tedavisi sürüyor(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları