Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar neden yok, final kararı mı aldı? Açıklama geldi!

AÇIKLAMA GELDİ

Ozan Emre Yurdakul sosyal medya açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi. 20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı."