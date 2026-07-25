Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar neden yok, final kararı mı aldı? Açıklama geldi!
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar ile ilgili aylardır gündemde olan belirsizlik sona erdi. Final yapacağı yönündeki iddialarla sık sık konuşulan dizinin geleceğine ilişkin beklenen açıklama gelirken, yeni sezon öncesinde yaşanan gelişme izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin akıbetine dair yapılan son değerlendirme, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar neden yok, final kararı mı aldı? İşte bilgiler...
Kanal D ekranlarının yıllardır takip edilen dizisi Arka Sokaklar, bu kez yeni bölümleriyle değil geleceğine ilişkin gelişmelerle gündeme geldi. Bir süredir final yapacağı ve ekranlara veda edeceği yönündeki söylentiler konuşulurken, dizinin devam edip etmeyeceğine ilişkin beklenen açıklama geldi. Yapılan son paylaşımın ardından, yapımın geleceği yeniden merak konusu oldu. İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?
Arka Sokaklar'dan hayranlarını üzen haber geldi. 2006 yılından bu yana süren, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olma unvanını elinde bulunduran dizinin senaristi Ozan Emre Yurdakul, projenin final yaptığını resmen duyurdu.
AÇIKLAMA GELDİ
Ozan Emre Yurdakul sosyal medya açıklaması şu şekilde:
"Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.
Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi. 20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı."
"Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz. Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz. Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."