ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? 2026 asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Kulislerden yansıyan son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik herhangi bir plan yer almıyor. Bu doğrultuda resmi bir çalışma yürütülmediği de belirtiliyor. Ekonomi çevreleri ise pandemi döneminde uygulanan yılda iki kez zam modelinin geride kaldığını, mevcut uygulamada asgari ücretin yasal çerçeveye uygun şekilde yılda yalnızca bir kez belirlendiğini vurguluyor.

Bu çerçevede, olağanüstü bir yasal adım ya da ani bir politika değişikliği olmadığı sürece, net 28 bin 75 TL seviyesindeki mevcut asgari ücretin yıl sonuna kadar geçerliliğini koruması bekleniyor. Yeni bir artışın ise Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararının ardından, Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.