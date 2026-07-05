Dünyanın en yoğun sismik hareketliliğine sahip ülkelerinden biri olan Japonya, altyapı sistemlerinden günlük alışkanlıklara kadar deprem gerçeğiyle uyum içinde bir yaşam kültürü geliştirmiş durumda. Bu hazırlık ve disiplin sayesinde, ülkede meydana gelen sarsıntılar halk arasında büyük bir paniğe yol açmıyor.

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci de Tokyo tatili sırasında bu duruma birinci elden şahit oldu. 'Kill Bill' filminin dövüş sahnesine ilham kaynağı olan bir restoranda akşam yemeği yiyen şarkıcı, yüzlerce insanın cep telefonuna aynı anda gelen acil durum bildirimiyle sarsıldı. Japonya'da geliştirilen erken uyarı sistemi, sarsıntı dalgaları şehre ulaşmadan birkaç saniye önce tüm telefonlara uyarı mesajı gönderiyor. Cevizci'nin yemek beklediği esnada, salondaki yüzlerce telefondan aynı anda alarm sesi yükselmeye başladı. Tokyo sakinleri sarsıntıya alışık olduğu için derin bir sessizlik içinde depremin geçmesini bekledi.

REKLAM

"KOCA SALONDA EN EDİŞELİ İKİ İNSAN BİZDİK"

Restorandaki Japon müşterilerin oturdukları yerden kalkmadan, yemeklerine ve sohbetlerine hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi dikkat çekti. Çevredekilerin sakinliğini şaşkınlıkla izleyen Cevizci, o anları "Koca salonda en endişeli iki insan bizdik" sözleriyle özetledi.