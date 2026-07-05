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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı!

        Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden asgari ücret kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
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        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!

        Yeni sezon için transferde gaza basan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.

        Sözleşmesi sona eren Emre Mor ile yeni mukavele imzalamayan sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş konusunda da kararını verdi.

        F.Bahçe'de yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

        ASGARİ ÜCRET KAZANACAK

        Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

        2020 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, 149 maça çıkarken 11 gol - 25 asistlik performans sergiledi ve 6 bin 645 dakika sahada kaldı.

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