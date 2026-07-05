Galatasaray'dan Omar Marmoush bombası! Transferde dev rakipler
Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Omar Marmoush konusunda görüşmelerini hızlandırdığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar bu transferde Avrupa'nın devleriyle yarışıyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yeni mukavele konusunda anlaşma sağlayamadı.
Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncunun yerine yine yıldız bir isim takviye etmek isterken, Manchester City'de forma giyen Omar Marmoush liste başına yazıldı.
G.SARAY MARMOUSH'TA GAZA BASTI
İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; Galatasaray Mısırlı yıldızı transfer etmek için gaza bastı.
G.Saray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu uzun zamandır istediği ve satın alma opsiyonlu kiralama formülünü tercih ettiği belirtildi.
Marmoush'a yüklü bir maaş verileceği ve transferde bu hafta içerisinde yoğunlaşılacağı bilgisi verildi.
TRANSFERDE RAKİP TOTTENHAM
Premier Lig ekibi Tottenham'ın futbolcuyla yakından ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı aktarıldı.
M. CITY'NİN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO
Manchester City'nin Omar Marmoush'un bonservisi için 60 milyon Euro talep ettiği; futbolcuyla Aston Villa, Barcelona ve Juventus'un da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Man. City'yle 36 maça çıkan Marmoush, 8 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.393 dakika sahada kaldı.