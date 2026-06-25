Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Aşure Günü kutlama mesajları resimli (TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR) Dualı, uzun ve kısa Aşure Günü mesajları ve sözleri - WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter'a özel

        Aşure Günü kutlama mesajları resimli (TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR) Dualı, uzun ve kısa Aşure Günü mesajları ve sözleri

        Aşure Günü mesajları 2026 yılında yani bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sevdikleriyle sevincini paylaşmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle de resimli Aşure Günü kutlama mesajları en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak paylaşabileceğiniz yeni, kısa ve uzun Aşure Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel dualı, uzun, kısa ve resimli Aşure Günü mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        "Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) 'Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur' buyurduğu bu mübarek günlerde, ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul olması dileğiyle. Aşure Günümüz mübarek olsun."

        "Farklılıklarımız zenginliğimiz, birliğimiz bereketimizdir. Aşure Günü’nün tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi duasıyla..."

        2

        "Evinizde pişen aşurenin kokusu sokağınıza, bereketi ömrünüze, huzuru ise kalbinize yansısın. Aşure Gününüz kutlu olsun."

        "Zorlukların ardından gelen ferahlığın, sabrın sonundaki selametin adıdır Aşure. Hz. Musa’nın denizi aşışı, Hz. Nuh’un karaya ayak basışı gibi, Rabbim bizleri de her türlü darlıktan esenliğe çıkarsın."

        3

        "Aşure Günü’nde yapılan ibadetler, tutulan oruçlar ve dağıtılan ikramlar geçmiş günahlarımıza kefaret, geleceğimize ışık olsun. Rabbim kabul etsin."

        "Rabbimizin ikramı, Muharrem’in bereketi üzerimize olsun. Aşure Gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun."

        4

        "Tıpkı aşure kazanı gibi; her birimiz farklı renklerde, farklı mizaçlardayız. Ama yan yana geldiğimizde tek bir yürek, tek bir ümmetiz. Aşure Günümüz birlikteliğimizi güçlendirsin."

        "Bir damla hüznün, bin yıllık bir berekete dönüştüğü Muharrem ayındayız. Kerbela’nın acısını yüreğinde taşıyan, Aşure’nin bereketiyle şükreden tüm İslam aleminin Aşure Günü mübarek olsun."

        5

        "Bir paylaşımdır, bir şükürdür Aşure. Gönülden edilen duaların kabul olduğu hayırlı bir Aşure Günü dilerim."

        "İçinde barındırdığı her bir taneyle bolluğu, bereketi ve paylaşmayı simgeleyen Aşure Günü’nün, hanelerinize huzur, kalplerinize sevinç getirmesini dilerim. Hayırlı Muharremler."

        6

        "Aşure paylaşmaktır; komşunun kapısını çalmak, bir kase tatlıda sevgiyi ve bereketi çoğaltmaktır. Paylaştıkça çoğalan güzelliklerle dolu bir Aşure Günü dilerim."

        "Tarih boyunca nice peygamberin kurtuluş günü olan Aşure Günü, bizim de hatalarımızdan arınmamıza ve manevi bir uyanışımıza vesile olsun. Hayırlı ve bereketli günler."

        7

        "Nuh’un gemisinden bugüne uzanan bereket, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin yüreğimize bıraktığı hüzün... Muharrem ayı ve Aşure Günü, hem şükrün hem de dik duruşun adıdır. Dualarda buluşmak dileğiyle."

        "Kalplerimiz imanla, evlerimiz Aşure’nin bereketiyle dolsun. Muharrem ayının bu mübarek günü hayırlara vesile olsun."

        8

        "Gönülleri birleştiren, kırgınlıkları unutturan, sofralarımıza bolluk getiren Aşure Günü’nün tüm sevdiklerinize sağlık ve afiyet getirmesini dilerim."

        9

        "Muharrem ayının 10. günü olan Aşure, İlahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir zaman dilimidir. Bu mübarek günde heybemizi hayırla doldurabilmek duasıyla..."

        10

        "Nuh'un gemisinde kalan son azıkların mucizevi bir lezzete dönüşmesi gibi, hayatımızdaki tüm eksiklerin hayırla tamamlanacağı bir Aşure Günü dilerim."

        11

        "Bereketin simgesi, paylaşmanın lezzeti, Muharrem ayının incisi Aşure Günü’nün, ülkemize ve tüm dünyaya huzur getirmesini temenni ederim. Hayırlı Aşureler."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!

        Rize'de kaza sonrası alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Feci olayda 3 gencin yakın arkadaş oldukları ve gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!