Aşure Günü kutlama mesajları resimli (TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR) Dualı, uzun ve kısa Aşure Günü mesajları ve sözleri

"Tıpkı aşure kazanı gibi; her birimiz farklı renklerde, farklı mizaçlardayız. Ama yan yana geldiğimizde tek bir yürek, tek bir ümmetiz. Aşure Günümüz birlikteliğimizi güçlendirsin."

"Bir damla hüznün, bin yıllık bir berekete dönüştüğü Muharrem ayındayız. Kerbela’nın acısını yüreğinde taşıyan, Aşure’nin bereketiyle şükreden tüm İslam aleminin Aşure Günü mübarek olsun."