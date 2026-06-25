AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR? İŞTE GELENEKSEL UYGULAMALAR

Aşure Günü’nde en yaygın yapılan uygulama aşure tatlısı pişirip dağıtmaktır. Bu gelenek, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve paylaşmanın önemini vurgulamak amacı taşır. Bunun yanı sıra birçok kişi bu günde oruç tutmayı tercih eder. İbadet etmek, dua etmek ve hayır işleri yapmak da Aşure Günü’nün önemli ritüelleri arasında yer alır.

Aşure yapımında buğday, nohut, fasulye, kuru meyveler ve çeşitli bakliyatlar kullanılır. Bu malzemelerin çeşitliliği, bereketin ve bolluğun sembolü olarak kabul edilir. Pişirilen aşureler komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak paylaşma kültürü yaşatılır.