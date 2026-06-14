Avustralya Türkiye maçı canlı izle - Milli Maç saat kaçta hangi kanalda? Avustralya Türkiye maçı şifresiz izle
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu heyecanı A Milli Takım'ın maçıyla başladı. Türkiye, ilk sınavında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen ay-yıldızlı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadroları merakla araştırıyor. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avustralya-Türkiye maçına dair tüm bilgiler...
2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda sahne alacak karşılaşmada Avustralya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, turnuvadaki ilk maçına Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda çıkacak. Uzun bir aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan “Bizim Çocuklar”, güçlü rakipler arasında yer aldığı grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanal bilgileri araştırılırken, Türkiye sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Avustralya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maça dair tüm ayrıntılar haberimizde...
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avustralya - Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu maçı 14 Haziran Pazar TSİ ile 07:00'de oynanacak.
Mücadeleyi Venezuelalı hakem J. Valenzuela yönetecek.
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması, Kanada’nın Vancouver kentinde yer alan BC Place Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip edeceği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI CANLI İZLE
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
AVUSTRALYA: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kerem
AVUSTRALYA İLE 3. KEZ
A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak.
Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.