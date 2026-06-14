Avustralya Türkiye maçı canlı izle - Milli Maç saat kaçta hangi kanalda? Avustralya Türkiye maçı şifresiz izle

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda sahne alacak karşılaşmada Avustralya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, turnuvadaki ilk maçına Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda çıkacak. Uzun bir aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan “Bizim Çocuklar”, güçlü rakipler arasında yer aldığı grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanal bilgileri araştırılırken, Türkiye sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Avustralya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maça dair tüm ayrıntılar haberimizde...