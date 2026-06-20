Haziran ayının gelişiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Anlamlı ve özel günler arasında yer alan Babalar Günü, her yıl milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Babasına hediye almak isteyenler, bu önemli günü kutlamak isteyenler ise 2026 Babalar Günü tarihini gündemine aldı. Peki, Babalar Günü ne zaman 2026? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak, Haziran ayının kaçına denk geliyor? İşte detaylar...