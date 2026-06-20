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        Haberler Bilgi Gündem Babalar Günü ne zaman 2026? Babalar Günü bu pazar mı, Haziran ayının kaçına denk geliyor?

        Babalar Günü ne zaman 2026? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak, bu pazar mı?

        Babalar Günü yaklaşırken milyonlarca kişi bu özel günün hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Babalarına hediye almak, sürpriz yapmak veya birlikte vakit geçirmek isteyenler "Babalar Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Babalar Günü tarihi ve bu özel güne ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 01:17 Güncelleme:
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        Haziran ayının gelişiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Anlamlı ve özel günler arasında yer alan Babalar Günü, her yıl milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Babasına hediye almak isteyenler, bu önemli günü kutlamak isteyenler ise 2026 Babalar Günü tarihini gündemine aldı. Peki, Babalar Günü ne zaman 2026? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak, Haziran ayının kaçına denk geliyor? İşte detaylar...

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle tarih her yıl değişiklik gösterse de geleneksel olarak haziran ayının üçüncü haftasında kutlanmaya devam ediyor.

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        BABALAR GÜNÜ BU PAZAR MI?

        Babalar Günü bu pazar kutlanacak. Babalar Günü, babaların aile içindeki emeğini, sevgisini ve fedakârlığını onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Çocuklar bu özel günde babalarına hediye alıyor, birlikte vakit geçiriyor ve çeşitli sürprizler hazırlıyor.

        Özellikle son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve özel kampanyalar sayesinde Babalar Günü daha geniş kitleler tarafından kutlanan önemli günlerden biri haline geldi.

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        BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

        Babalar Günü’nün ilk kez ABD’de kutlanmaya başlandığı biliniyor. 1910 yılında Washington eyaletinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, babasını onurlandırmak amacıyla özel bir gün düzenlenmesini istedi. Zamanla bu fikir yayıldı ve Babalar Günü birçok ülkede resmi olarak kutlanmaya başladı.

        Türkiye’de de Babalar Günü uzun yıllardır haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor

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        BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

        Babalar Günü yaklaşırken vatandaşlar hediye önerilerini de araştırmaya başladı. Teknolojik ürünler, saat, parfüm, kişisel bakım ürünleri, cüzdan ve giyim ürünleri en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

        Bazı vatandaşlar ise maddi hediyeler yerine babalarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri özel organizasyonlar planlamayı tercih ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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