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        Haberler Bilgi Gündem BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, bu Pazar mı? Bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

        BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, bu Pazar mı? Bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

        Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Haziran ayında kutlanan bu özel gün, Anneler Günü'nün ardından yeniden vatandaşların gündemine geldi. Babalarına hediye almak ya da anlamlı bir mesaj hazırlamak isteyenler, "2026 Babalar Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Bu özel günün nasıl ortaya çıktığı ve hangi tarihte kutlanacağı da merak ediliyor. İşte Babalar Günü'nün tarihçesi ve 2026 kutlama takvimine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        Babalar Günü’ne kısa bir süre kala kutlama tarihi yeniden gündeme geldi. Babalarına sevgisini ve teşekkürünü göstermek isteyen vatandaşlar, bu özel günün 2026 yılında hangi tarihte kutlanacağını araştırıyor. Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü’nün ortaya çıkış hikayesi ve zamanla dünya genelinde nasıl yaygınlaştığı da merak ediliyor. Peki, 2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? İşte Babalar Günü’nün tarihçesi ve kutlama tarihine ilişkin ayrıntılar…

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        2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu yıl ise özel gün, 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk geliyor.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.

        Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.

        Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleşmiştir.

        1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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