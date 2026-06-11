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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Benzin ve Motorine zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar? 11 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

        Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Benzin ve Motorine yeni zam ya da indirim var mı? 11 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde! 11 Haziran itibarıyla benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin cebini yakmaya devam ederken, "yeni zam ya da indirim var mı?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Güncel pompa fiyatları ve son gelişmeler haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        1

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sonrası gözler akaryakıta çevrildi! 11 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları belli olurken, sürücüler için kritik soru yanıt buldu: Bugün zam mı geldi, yoksa indirim mi var? İşte şehir şehir son fiyatlar…

        2

        BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

        Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 93,35 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

        3

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

        Benzin: 63,03 TL

        Motorin: 66,41 TL

        LPG: 31,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

        Benzin: 62,87 TL

        Motorin: 66,25 TL

        LPG: 31,39 TL

        4

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63,99 TL

        Motorin: 67,51 TL

        LPG: 31,97 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,27 TL

        Motorin: 67,78 TL

        LPG: 31,79 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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