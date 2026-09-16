UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ın lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki ilk karşılaşmasında Marsilya'yı İstanbul'da konuk edecek. Beşiktaş, daha sonra Hoffenheim ve Celtic deplasmanlarına çıkarken Crystal Palace ile de sahasında karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu maç takvimi...