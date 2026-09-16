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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maç takvimi

        Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maç takvimi

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa arenasına taraftarının önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Futbolseverler Beşiktaş - Marsilya maçının tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ın lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki ilk karşılaşmasında Marsilya'yı İstanbul'da konuk edecek. Beşiktaş, daha sonra Hoffenheim ve Celtic deplasmanlarına çıkarken Crystal Palace ile de sahasında karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu maç takvimi...

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Marsilya'yı konuk edecek.

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda açıklanan ilk dört maçının programı şöyle:

        17 Eylül 2026Beşiktaş - Marsilya

        15 Ekim 2026Hoffenheim - Beşiktaş

        22 Ekim 2026Beşiktaş - Crystal Palace

        5 Kasım 2026 Celtic - Beşiktaş

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