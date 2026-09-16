Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maç takvimi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa arenasına taraftarının önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Futbolseverler Beşiktaş - Marsilya maçının tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi maç programı...
Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:58 Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ın lig aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki ilk karşılaşmasında Marsilya'yı İstanbul'da konuk edecek. Beşiktaş, daha sonra Hoffenheim ve Celtic deplasmanlarına çıkarken Crystal Palace ile de sahasında karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu maç takvimi...
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BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Marsilya'yı konuk edecek.
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BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.