Beşiktaş, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da Fransız temsilcisi Marsilya’yı konuk ediyor. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle seçeneğini araştırıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati belli olurken Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı muhtemel 11 de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1 canlı izle linki...