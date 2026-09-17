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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Marsilya maçı izle ekranı: Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1 canlı izle

        Beşiktaş - Marsilya maçı izle ekranı: Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1 canlı izle

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadele öncesinde Beşiktaş - Marsilya maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının yayın kanalı, başlama saati ve maç öncesi muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        Beşiktaş, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da Fransız temsilcisi Marsilya’yı konuk ediyor. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle seçeneğini araştırıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati belli olurken Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı muhtemel 11 de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1 canlı izle linki...

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Marsilya maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI

        Beşiktaş - Marsilya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TRT 1 yayınını takip edebilir. TRT 1 canlı izle ekranına TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

        Yayın sırasında bağlantı veya erişim sorunu yaşayan izleyicilerin resmi yayın kanallarını kullanması önem taşıyor. Maç yayını için üçüncü taraf ve güvenilir olmayan internet sitelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

        Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic

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        #Beşiktaş Marsilya maçı
        #beşiktaş haberleri
        #Avrupa Ligi
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