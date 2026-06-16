Beta Enerji ve Teknoloji'nin halka arzı, borsa yatırımcılarının gündemindeki yerini koruyor. 2,4 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda hisseler 40 TL fiyattan satışa sunulacak. Şirketin yüzde 15'lik kısmı halka açılırken, toplam 52 milyon 500 bin adet lot yatırımcılarla buluşacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olması nedeniyle katılımcı sayısı, kişi başına düşecek lot miktarında belirleyici olacak. Peki, Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Beta Enerji katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Beta Enerji ve Teknoloji halka arz tarihleri...