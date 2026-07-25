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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 26-28-29-31 TEMMUZ KATALOĞU: BİM haftanın fırsat ürünleri neler? BİM'e bu hafta hangi ürünler geldi?

        BİM AKTÜEL 26-28-29-31 TEMMUZ KATALOĞU: BİM haftanın fırsat ürünleri neler? BİM'e bu hafta hangi ürünler geldi?

        BİM'in Temmuz ayının son günlerine özel aktüel ürün kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer almaya başladı. 26-28-29-31 Temmuz tarihlerini kapsayan yeni katalogta yer alan indirimli ürünler ve fırsat seçenekleri merak edilirken, "Bu hafta BİM'e neler geliyor?" sorusu sıkça araştırılıyor. Farklı kategorilerde sunulan avantajlı ürünler, sınırlı stok ve uygun fiyatlarla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 26-28-29-31 Temmuz BİM fırsat ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in Temmuz ayının son günlerine özel aktüel ürün kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer almaya başladı. 26-28-29-31 Temmuz tarihlerini kapsayan yeni katalogta yer alan indirimli ürünler ve fırsat seçenekleri merak edilirken, “Bu hafta BİM’e neler geliyor?” sorusu sıkça araştırılıyor. Farklı kategorilerde sunulan avantajlı ürünler, sınırlı stok ve uygun fiyatlarla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 26-28-29-31 Temmuz BİM fırsat ürünleri...

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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