BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ || BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri neler? Ayçiçek yağı, protein tozu, sucuk, televizyon...
BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri listesi alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada da raflara gelecek sürpriz ürünler, avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatları merak konusu oldu. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler, yayımlanacak listeyi yakından takip ederken "Bu hafta hangi ürünler öne çıkacak?" sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte indirime girecek fırsat ürünleri...
BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri listesi alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada da raflara gelecek sürpriz ürünler, avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatları merak konusu oldu. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler, yayımlanacak listeyi yakından takip ederken “Bu hafta hangi ürünler öne çıkacak?” sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte indirime girecek fırsat ürünleri...
Osmancık Pirinç (5 kg) – 339 TL
Riviera Zeytinyağı (2 L) – 475 TL
Siyah Zeytin (2 kg) – 215 TL
Tam Buğday Unu (2 kg) – 67,50 TL
Makarna Çeşitleri (500 gr) – 29,75 TL
Çikolata Aromalı Protein Tozu (400 gr) – 799 TL
Limon Cheesecake Aromalı Pirinç Kreması (1500 gr) – 369 TL
Ahududu Aromalı BCAA + Glutamin (180 gr) – 299 TL
Yeşil Elma Aromalı Pre-Workout & Kreatin (250 gr) – 299 TL
Protein Bar – Tiramisu Aromalı – 59 TL
Protein Bar – Soğuk Baklava Aromalı – 59 TL
%0,5 Yağlı Süt (1 L) – 39,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 gr) – 399 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 gr) – 339 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (400 gr) – 229 TL
Rendelenmiş İtalyan Makarna Peyniri (150 gr) – 89,50 TL
Labne (3x180 gr) – 189 TL
3’ü Bir Arada Su Sebili – 7.900 TL
Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi – 125.000 TL
Akülü Zemin Temizleme Makinesi – 159.000 TL
Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba – 7.900 TL
2 Kapaklı Gardırop – 3.250 TL