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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ || BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri neler? Ayçiçek yağı, protein tozu, sucuk, televizyon...

        BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ || BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri neler? Ayçiçek yağı, protein tozu, sucuk, televizyon...

        BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri listesi alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada da raflara gelecek sürpriz ürünler, avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatları merak konusu oldu. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler, yayımlanacak listeyi yakından takip ederken "Bu hafta hangi ürünler öne çıkacak?" sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte indirime girecek fırsat ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 17:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM 7-8 Temmuz 2026 aktüel ürünleri listesi alışveriş tutkunlarının gündemine oturdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada da raflara gelecek sürpriz ürünler, avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatları merak konusu oldu. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler, yayımlanacak listeyi yakından takip ederken “Bu hafta hangi ürünler öne çıkacak?” sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte indirime girecek fırsat ürünleri...

        2

        Osmancık Pirinç (5 kg) – 339 TL

        Riviera Zeytinyağı (2 L) – 475 TL

        Siyah Zeytin (2 kg) – 215 TL

        Tam Buğday Unu (2 kg) – 67,50 TL

        Makarna Çeşitleri (500 gr) – 29,75 TL

        3

        Çikolata Aromalı Protein Tozu (400 gr) – 799 TL

        Limon Cheesecake Aromalı Pirinç Kreması (1500 gr) – 369 TL

        Ahududu Aromalı BCAA + Glutamin (180 gr) – 299 TL

        Yeşil Elma Aromalı Pre-Workout & Kreatin (250 gr) – 299 TL

        Protein Bar – Tiramisu Aromalı – 59 TL

        Protein Bar – Soğuk Baklava Aromalı – 59 TL

        4

        %0,5 Yağlı Süt (1 L) – 39,50 TL

        Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 gr) – 399 TL

        Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 gr) – 339 TL

        Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (400 gr) – 229 TL

        Rendelenmiş İtalyan Makarna Peyniri (150 gr) – 89,50 TL

        Labne (3x180 gr) – 189 TL

        5

        3’ü Bir Arada Su Sebili – 7.900 TL

        Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi – 125.000 TL

        Akülü Zemin Temizleme Makinesi – 159.000 TL

        Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba – 7.900 TL

        2 Kapaklı Gardırop – 3.250 TL

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