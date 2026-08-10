Bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? Trendyol 1. lig heyecanı devam ediyor! 10 Ağustos maç programı
Maç programı 10 Ağustos Pazartesi yani bugün sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hazırlık maçları bir yandan devam ederken ve Süper Lig öncesi geri sayımda da sona yaklaşılırken Trendyol 1. Lig maçları devam ediyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte maç programı 10 Ağustos listesi....
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 10 Ağustos Pazartesi günü belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Trendyol 1. lig maçları bugün oynanacak. İşte 10 Ağustos maç programı...
BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR?
İşte 10 Ağustos maç propgramı listesi:
Portekiz - Liga Portugal
22:15 | Santa Clara Azores - Nacional da Madeir
Türkiye - 1. Lig
21:30 | Siltaş Yapı Pendikspor - Batman Petrolspor
Rusya - Premier Lig
19:30 | FC Fakel Voronezh - RFK Akhmat Grozny
Turnuvalar (Kulüpler) - Kulüp Hazırlık Maçları
18:30 | Panionios - Olympiakos II
19:00 | Sestri Levante - Vado Calcio
21:00 | Volos NFC - Kalamata
İngiltere - İngiltere Lig Kupası
22:00 | Plymouth Argyle - Exeter City