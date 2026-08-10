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        Haberler Bilgi Bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? Trendyol 1. lig heyecanı devam ediyor! 10 Ağustos maç programı

        Bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? Trendyol 1. lig heyecanı devam ediyor! 10 Ağustos maç programı

        Maç programı 10 Ağustos Pazartesi yani bugün sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hazırlık maçları bir yandan devam ederken ve Süper Lig öncesi geri sayımda da sona yaklaşılırken Trendyol 1. Lig maçları devam ediyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte maç programı 10 Ağustos listesi....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:55 Güncelleme:
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        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 10 Ağustos Pazartesi günü belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Trendyol 1. lig maçları bugün oynanacak. İşte 10 Ağustos maç programı...

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        BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR?

        İşte 10 Ağustos maç propgramı listesi:

        Portekiz - Liga Portugal

        22:15 | Santa Clara Azores - Nacional da Madeir

        Türkiye - 1. Lig

        21:30 | Siltaş Yapı Pendikspor - Batman Petrolspor

        Rusya - Premier Lig

        19:30 | FC Fakel Voronezh - RFK Akhmat Grozny

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        Turnuvalar (Kulüpler) - Kulüp Hazırlık Maçları

        18:30 | Panionios - Olympiakos II

        19:00 | Sestri Levante - Vado Calcio

        21:00 | Volos NFC - Kalamata

        İngiltere - İngiltere Lig Kupası

        22:00 | Plymouth Argyle - Exeter City

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