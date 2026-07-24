BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 25-26 Temmuz 2026 Cumartesi Pazar günü hangi sınavlar var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi...
Temmuz ayının son hafta sonu öncesinde sınav programları yeniden gündeme geldi. Sınav merkezlerinin çevresinde yaşanabilecek hareketlilik ve adayların hazırlık süreci, 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak oturumlara yönelik araştırmaları artırdı. Özellikle öğretmen adaylarının katılacağı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihi merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar düzenlenecek, 2026 AGS hangi gün yapılacak? İşte 25-26 Temmuz sınav takvimine ilişkin detaylar…
Hafta sonu planlarını sınav programına göre şekillendirecek adaylar, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak oturumları araştırmaya başladı. Özellikle öğretmenlik hedefleyen adayların katılacağı Akademi Giriş Sınavı'nın bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Sınav binaları çevresinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle öğrenciler kadar vatandaşlar da güncel takvime odaklandı. Peki, 25-26 Temmuz 2026 hafta sonunda hangi sınavlar gerçekleştirilecek, AGS hangi tarihte uygulanacak? İşte hafta sonunun sınav programı…
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ SINAVLAR VAR?
26 Temmuz Pazar günü, ÖSYM tarafından 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak.
Adaylar AGS için saat 10.00'dan, ÖABT için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MEB AGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
MEB-AGS oturumunda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 110 dakika süre verilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle sınava girecek kişilerin bina girişinde yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alarak sınav merkezlerinde erken hazır bulunmaları gerekiyor.
ÖABT 2026 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, aynı günün ikinci oturumu olarak saat 14.45'te başlayacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.
ÖABT sınav süresi adayların başvurduğu öğretmenlik alanına göre 70 veya 90 dakika olacak. Testte adayların kendi branşlarına ilişkin alan bilgileri ölçülecek.