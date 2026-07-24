Hafta sonu planlarını sınav programına göre şekillendirecek adaylar, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak oturumları araştırmaya başladı. Özellikle öğretmenlik hedefleyen adayların katılacağı Akademi Giriş Sınavı'nın bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Sınav binaları çevresinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle öğrenciler kadar vatandaşlar da güncel takvime odaklandı. Peki, 25-26 Temmuz 2026 hafta sonunda hangi sınavlar gerçekleştirilecek, AGS hangi tarihte uygulanacak? İşte hafta sonunun sınav programı…