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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 11 Temmuz 2026 Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 11 Temmuz 2026 Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü ulusal kanalların yayın programlarını merak ediyor. Gün boyunca ekrana gelecek dizi tekrarları, yarışmalar, filmler ve eğlence yapımları araştırılırken, özellikle akşam kuşağındaki programlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın listeleri belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 11 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve prime time programları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        1

        11 Temmuz 2026 Cumartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, kanalların güncel yayın programlarını incelemeye başladı. Gündüz kuşağındaki programlardan akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve yarışmalara kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in yayın listeleri merak edilirken, “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusu da yeniden gündeme geldi. İşte 11 Temmuz Cumartesi günü ulusal kanallarda yayınlanacak programlar ve akşam kuşağının öne çıkan yapımları…

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        KANALLARIN 11 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Keloğlan ile Cankız

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 İyi Aile Çocuğu

        14:45 İstasyon

        16:45 Hanzo

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Türkler Çıldırmış Olmalı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Katakulli

        15:00 Daha 17

        18:30 Hafta Sonu Haber

        20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Zembilli

        11:00 Var Mısın Yok Musun

        13:40 Aşk Tesadüfleri Sever 2 | Yerli Sinema

        16:00 Altı Üstü İstanbul

        20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi | Yerli Sinema

        22:40 Altı Üstü İstanbul

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.03 İstiklal Marşı

        06.05 Hangimiz Sevmedik

        09.20 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 1: Mandalina'nın Günlüğü | Türk Sineması

        11.10 Kod Adı Kırlangıç

        14.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        15.20 Taşacak Bu Deniz

        19.00 Ana Haber

        20.00 Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi

        21:40 Özel Ekip 2 | Yabancı Sinema

        23:30 Kupa Saati

        00:00 Norveç - İngiltere | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Ateşböceği

        11:00 Benim Tatlı Yalanım

        13:30 Doğanın Kanunu

        16:30 Erkenci Kuş

        20:00 Borderlands

        22:15 Borderlands

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        11:15 Şahane Hayatım

        14:00 Sen Çal Kapımı

        16:45 Karagül

        20:00 Bizim Semtin Çocukları

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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