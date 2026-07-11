BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 11 Temmuz 2026 Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı
Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü ulusal kanalların yayın programlarını merak ediyor. Gün boyunca ekrana gelecek dizi tekrarları, yarışmalar, filmler ve eğlence yapımları araştırılırken, özellikle akşam kuşağındaki programlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın listeleri belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 11 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve prime time programları…
11 Temmuz 2026 Cumartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, kanalların güncel yayın programlarını incelemeye başladı. Gündüz kuşağındaki programlardan akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve yarışmalara kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in yayın listeleri merak edilirken, “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusu da yeniden gündeme geldi. İşte 11 Temmuz Cumartesi günü ulusal kanallarda yayınlanacak programlar ve akşam kuşağının öne çıkan yapımları…
KANALLARIN 11 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan ile Cankız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 İstasyon
16:45 Hanzo
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Türkler Çıldırmış Olmalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Katakulli
15:00 Daha 17
18:30 Hafta Sonu Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Zembilli
11:00 Var Mısın Yok Musun
13:40 Aşk Tesadüfleri Sever 2 | Yerli Sinema
16:00 Altı Üstü İstanbul
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi | Yerli Sinema
22:40 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı
06.05 Hangimiz Sevmedik
09.20 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 1: Mandalina'nın Günlüğü | Türk Sineması
11.10 Kod Adı Kırlangıç
14.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15.20 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi
21:40 Özel Ekip 2 | Yabancı Sinema
23:30 Kupa Saati
00:00 Norveç - İngiltere | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Ateşböceği
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Doğanın Kanunu
16:30 Erkenci Kuş
20:00 Borderlands
22:15 Borderlands
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
11:15 Şahane Hayatım
14:00 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
20:00 Bizim Semtin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm