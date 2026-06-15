BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Haziran 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
15 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin gündeminde. Haftanın ilk akşamında dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yanı sıra spor karşılaşmaları da ekranlara gelecek. TRT 1'de İspanya - Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası grup maçı futbolseverlerle buluşurken, ATV'de "Altı Üstü İstanbul" ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Kanal kanal yayın saatlerini ve günün öne çıkan programlarını öğrenmek isteyenler, "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı ve ekranların dikkat çeken yapımları...
Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 15 Haziran 2026 Pazartesi akşamı dizi, film, yarışma, eğlence programları ve spor karşılaşmaları kanal kanal ekrana gelecek. TRT 1’de İspanya - Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası grup maçı futbolseverlerle buluşacak. ATV’de “Altı Üstü İstanbul” ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlarken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak. Akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi kanal kanal güncel TV yayın akışı ve günün öne çıkan programları...
KANALLARIN 15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Gece Hattı
01.15 Bahar
03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Tekrar)
23.15 Daha 17
02.00 Gelinim Mutfakta
04.00 Taş Kağıt Makas
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu (Tekrar)
00.45 Kalbimin Efendisi
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Baba Ocağı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (İlk bölüm)
22.30 Altı Üstü İstanbul (Tekrar)
01.20 Altı Üstü İstanbul (Tekrar)
03.45 Gözleri Karadeniz
TRT 1
04.45 İsveç - Tunus | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
04.58 İstiklal Marşı
05.00 İsveç - Tunus | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
07.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.50 Balkan Ninnisi
10.25 Kasaba Doktoru
13.40 Seksenler
14.55 Benim Adım Melek
18.00 Ana Haber
19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
21.15 Kupa Saati
22.00 Belçika - Mısır | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00.15 Taşacak Bu Deniz
03.15 Çizginin Ötesinde
04.00 İran - Yeni Zelanda | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
NOW
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Bay Yanlış
14.45 Şevkat Yerimdar
16.00 Sen Çal Kapımı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Umami
22.30 Umami (Tekar)
03.15 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak