Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? Bu akşam hangi diziler, filmler var? 15 Haziran 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Haziran 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        15 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin gündeminde. Haftanın ilk akşamında dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yanı sıra spor karşılaşmaları da ekranlara gelecek. TRT 1'de İspanya - Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası grup maçı futbolseverlerle buluşurken, ATV'de "Altı Üstü İstanbul" ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Kanal kanal yayın saatlerini ve günün öne çıkan programlarını öğrenmek isteyenler, "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı ve ekranların dikkat çeken yapımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 15 Haziran 2026 Pazartesi akşamı dizi, film, yarışma, eğlence programları ve spor karşılaşmaları kanal kanal ekrana gelecek. TRT 1’de İspanya - Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası grup maçı futbolseverlerle buluşacak. ATV’de “Altı Üstü İstanbul” ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlarken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak. Akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi kanal kanal güncel TV yayın akışı ve günün öne çıkan programları...

        2

        KANALLARIN 15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Bahar

        03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Tekrar)

        23.15 Daha 17

        02.00 Gelinim Mutfakta

        04.00 Taş Kağıt Makas

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Doğanın Kanunu (Tekrar)

        00.45 Kalbimin Efendisi

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Baba Ocağı

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (İlk bölüm)

        22.30 Altı Üstü İstanbul (Tekrar)

        01.20 Altı Üstü İstanbul (Tekrar)

        03.45 Gözleri Karadeniz

        6

        TRT 1

        04.45 İsveç - Tunus | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        04.58 İstiklal Marşı

        05.00 İsveç - Tunus | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        07.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.50 Balkan Ninnisi

        10.25 Kasaba Doktoru

        13.40 Seksenler

        14.55 Benim Adım Melek

        18.00 Ana Haber

        19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        21.15 Kupa Saati

        22.00 Belçika - Mısır | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00.15 Taşacak Bu Deniz

        03.15 Çizginin Ötesinde

        04.00 İran - Yeni Zelanda | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        7

        NOW

        08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        12.00 Bay Yanlış

        14.45 Şevkat Yerimdar

        16.00 Sen Çal Kapımı

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Umami

        22.30 Umami (Tekar)

        03.15 İnadına Aşk

        05.00 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        HABERTÜRK TELEVİZYON HABERLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 13 Haziran 2026 (ABD Ve İran Masada Uzlaşacak Mı?)

        106 Günlük krizde kritik viraj: ABD ve İran masada uzlaşacak mı? bu maddeler barışı getirir mi? Yaşlıya kim, ne oranda iş veriyor? İş dünyası sadece genç mi arıyor? Deneyimlilik dezavantaja mı dönüyor? İşverenin yaş matematiği hatalı mı? Altındaki sert düşüşün nedeni ne? Altın neden bu kadar üzdü? T...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları