Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonrasında Sayısal Loto sonuçları için sorgulamalar hız kazandı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği ve devreden ikramiye tutarı da sonuçların ardından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen talihlilerin yanı sıra Joker, Süperstar bilenlere yönelik ikramiye bilgileri de sonuç ekranında yer alıyor. Peki 16 Eylül Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte 16 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın ikinci çekilişi ile sürdü. Çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri sonuçları kontrol etmek için Milli Piyango Online'ın resmi sorgulama ekranına yöneldi. Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar ve ikramiye bilgileri, çekiliş sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte sorgulanabiliyor. Peki 16 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır, kazandıran numaralar hangileri? İşte 16 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
16 EYLÜL 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
16 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
16 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları:
3 - 4 - 14 - 24 - 46 - 76
JOKER 2 + SÜPERSTAR 12
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (674.026.444,83 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.
Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.