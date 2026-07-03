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        Haberler Bilgi Gündem DGS 2026 SINAV TARİHİ || Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        DGS 2026 SINAV TARİHİ || Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarıyla tamamlamak isteyen binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanla beklemeyi sürdürüyor. Eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olarak görülen bu sınav, adaylara akademik kariyerlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunarken, mesleki gelecekleri açısından da kritik bir eşik oluşturuyor. Bu nedenle DGS için geri sayım hız kazanmış durumda. Peki, DGS 2026 sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 09:36:24 Güncelleme:
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        DGS 2026 sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarıyla tamamlamak isteyen binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavını heyecanla beklemeyi sürdürüyor. Eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olarak görülen bu sınav, adaylara akademik kariyerlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunarken, mesleki gelecekleri açısından da kritik bir eşik oluşturuyor. Bu nedenle DGS için geri sayım hız kazanmış durumda.

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        DGS 2026 NE ZAMAN?

        2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, üniversiteye geçiş sürecinde belirleyici bir rol üstlenecek.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, puanlarını öğrenerek tercih süreci için gerekli adımları planlamaya başlayabilecek.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

        DGS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Adayların sınava girecekleri yerleri gösteren giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Belgelerin ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav merkezi ve salon bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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