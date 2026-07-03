DGS 2026 sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarıyla tamamlamak isteyen binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavını heyecanla beklemeyi sürdürüyor. Eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olarak görülen bu sınav, adaylara akademik kariyerlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunarken, mesleki gelecekleri açısından da kritik bir eşik oluşturuyor. Bu nedenle DGS için geri sayım hız kazanmış durumda.