DGS SINAV TARİHİ: DGS 2026 ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? DGS sınav yerleri belli oldu!

Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar için sınav sürecinin en önemli aşamalarından biri tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı bina, salon ve sıra bilgileri erişime açıldı. Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programıyla sürdürmek isteyen binlerce kişi şimdi sınav tarihini ve belge sorgulama adımlarını araştırıyor. Peki, 2026 DGS hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi ÖSYM sistemi üzerinden nasıl alınacak? İşte adayların bilmesi gereken ayrıntılar...