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        Haberler Bilgi Gündem DGS SINAV TARİHİ: DGS 2026 ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? DGS sınav yerleri belli oldu!

        DGS SINAV TARİHİ: DGS 2026 ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? DGS sınav yerleri belli oldu!

        Ön lisans mezuniyetlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı sürecinde önemli aşamaya gelindi. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri de belli oldu. Sınava kısa süre kala DGS'nin uygulanacağı tarih ve giriş belgesinin nasıl sorgulanacağı araştırılıyor. Peki, 2026 DGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar için sınav sürecinin en önemli aşamalarından biri tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı bina, salon ve sıra bilgileri erişime açıldı. Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programıyla sürdürmek isteyen binlerce kişi şimdi sınav tarihini ve belge sorgulama adımlarını araştırıyor. Peki, 2026 DGS hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi ÖSYM sistemi üzerinden nasıl alınacak? İşte adayların bilmesi gereken ayrıntılar...

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        DGS 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM takvimine göre DGS sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

        19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

        2026 Dikey Geçiş Sınavı’na (2026-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        ÖSYM 2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

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