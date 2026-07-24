Dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler?
Temmuz ayının son günlerinin yaklaşımıyla birlikte gözler dolunay tarihine çevrildi. Astroloji uzmanları yapılan çalışanlar sonrasında "Dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kova Dolunayı tarihi...
Temmuz ayında gerçekleşecek olan dolunay öncesinde geri sayım devam ederken gözler dolunay tarihine çevrildi. Peki, dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kova Dolunayı tarihi ve olası etkileri...
TEMMUZ 2026 KOVA / GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temmuz ayında Kova Burcunda yaşanan dolunay, geleneksel olarak “Geyik Dolunayı” adıyla anılıyor.
Bu yıl 29 Temmuz’da Kova burcunda meydana gelecek gökyüzü olayı, hava koşullarının elverişli olması durumunda Türkiye'de sabahın ilk saatlerine kadar izlenebilecek.
GEYİK DOLUNAYI NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunaya deniyor. Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklarında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının bu zamanlarda çıktığı gözlemlendiği için bu isim verilmiştir.
Buna göre Geyik Dolunayı adının verilmesinde Dolunayın görünümü veya rengiyle ilgisi bulunmuyor.
GEYİK DOLUNAYININ BURÇLARA NASIL ETKİSİ OLACAK?
Astrolojik yorumlara göre 29 Temmuz 2026’da Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı; özgürleşme, bireysellik, sosyal çevre, gelecek planları ve değişim temalarını öne çıkarabilir. Kova–Aslan eksenindeki bu dolunayın, kişisel isteklerle toplumsal beklentiler arasında denge kurulmasını gündeme getireceği düşünülüyor.
Burçlara göre genel etkiler şöyle yorumlanıyor:
Koç: Arkadaş çevresi, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir.
Boğa: Kariyer, statü ve iş hayatında tamamlanma veya yön değişikliği yaşanabilir.
İkizler: Eğitim, seyahat, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.
Yengeç: Ortak para, borç, kredi, miras ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir.
Aslan: İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar alınabilir.
Başak: Çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir.
Terazi: Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcı çalışmalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.
Akrep: Ev, aile, taşınma ve geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir.
Yay: İletişim, eğitim, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili sonuçlar alınabilir.
Oğlak: Gelir, harcamalar ve kişisel değerlerle ilgili yeni kararlar verilebilir.
Kova: Kimlik, dış görünüş ve kişisel hedefler konusunda güçlü bir farkındalık oluşabilir.
Balık: Dinlenme, iç dünyaya yönelme ve geçmişte kalan konuları kapatma ihtiyacı artabilir.