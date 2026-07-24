Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler?

        Dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler?

        Temmuz ayının son günlerinin yaklaşımıyla birlikte gözler dolunay tarihine çevrildi. Astroloji uzmanları yapılan çalışanlar sonrasında "Dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kova Dolunayı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Temmuz ayında gerçekleşecek olan dolunay öncesinde geri sayım devam ederken gözler dolunay tarihine çevrildi. Peki, dolunay ne zaman? Temmuz ayı Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kova Dolunayı tarihi ve olası etkileri...

        2

        TEMMUZ 2026 KOVA / GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Temmuz ayında Kova Burcunda yaşanan dolunay, geleneksel olarak “Geyik Dolunayı” adıyla anılıyor.

        Bu yıl 29 Temmuz’da Kova burcunda meydana gelecek gökyüzü olayı, hava koşullarının elverişli olması durumunda Türkiye'de sabahın ilk saatlerine kadar izlenebilecek.

        3

        GEYİK DOLUNAYI NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

        Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunaya deniyor. Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklarında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının bu zamanlarda çıktığı gözlemlendiği için bu isim verilmiştir.

        Buna göre Geyik Dolunayı adının verilmesinde Dolunayın görünümü veya rengiyle ilgisi bulunmuyor.

        4

        GEYİK DOLUNAYININ BURÇLARA NASIL ETKİSİ OLACAK?

        Astrolojik yorumlara göre 29 Temmuz 2026’da Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı; özgürleşme, bireysellik, sosyal çevre, gelecek planları ve değişim temalarını öne çıkarabilir. Kova–Aslan eksenindeki bu dolunayın, kişisel isteklerle toplumsal beklentiler arasında denge kurulmasını gündeme getireceği düşünülüyor.

        Burçlara göre genel etkiler şöyle yorumlanıyor:

        Koç: Arkadaş çevresi, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir.

        Boğa: Kariyer, statü ve iş hayatında tamamlanma veya yön değişikliği yaşanabilir.

        İkizler: Eğitim, seyahat, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.

        Yengeç: Ortak para, borç, kredi, miras ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir.

        Aslan: İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar alınabilir.

        Başak: Çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir.

        Terazi: Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcı çalışmalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

        Akrep: Ev, aile, taşınma ve geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir.

        Yay: İletişim, eğitim, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili sonuçlar alınabilir.

        Oğlak: Gelir, harcamalar ve kişisel değerlerle ilgili yeni kararlar verilebilir.

        Kova: Kimlik, dış görünüş ve kişisel hedefler konusunda güçlü bir farkındalık oluşabilir.

        Balık: Dinlenme, iç dünyaya yönelme ve geçmişte kalan konuları kapatma ihtiyacı artabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ÖZEL HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI KILACAK

        Özgür Özel, cuma namazını kılmak için Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gitti. Özel'in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlandı. Özel'in cuma namazının ardından gazet...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı