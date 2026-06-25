Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Efsane filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane nerede, ne zaman çekildi?

        Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane nerede çekildi?

        Efsane filmi 25 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapım, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt'un yer aldığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmde aile bağları, gelenekler ve eğlenceli olaylar mizahi bir dille anlatılıyor. Peki Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Efsane nerede çekildi? İşte Efsane filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Efsane filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Komedi severlerden yoğun ilgi gören yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Film, farklı kuşaklar arasında yaşanan çatışmaları eğlenceli bir hikaye üzerinden beyaz perdeye taşıyor. Peki Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane nerede, ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        2

        'EFSANE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesle aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

        3

        EFSANE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Ahmet Kural-Sadık/Özgür

        Cengiz Bozkurt-Faruk

        Cemile Canyurt-Aynur

        Serdar Gökhan-Dede

        Şinasi Yurtsever-Kasap Şevket

        Ayhan Taş-Tamirci

        Sadi Celil Cengiz-Hamamcı

        Elif Ongan-Öznur

        Devrim Saltoğlu-İmam

        Burcu Gönder-Banu

        Tuana Tezsay-Sevim

        Ferhan Vural-Evsiz

        Rojhat Özsoy-Umut

        4

        EFSANE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Efsane filmi Çorum’da çekildi. Filmin çekimleri için Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde özel alanlar kuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?