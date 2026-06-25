Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane nerede çekildi?
Efsane filmi 25 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapım, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt'un yer aldığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmde aile bağları, gelenekler ve eğlenceli olaylar mizahi bir dille anlatılıyor. Peki Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Efsane nerede çekildi? İşte Efsane filmi konusu ve oyuncuları...
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Efsane filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Komedi severlerden yoğun ilgi gören yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Film, farklı kuşaklar arasında yaşanan çatışmaları eğlenceli bir hikaye üzerinden beyaz perdeye taşıyor. Peki Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane nerede, ne zaman çekildi? İşte detaylar...
'EFSANE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesle aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.
EFSANE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural-Sadık/Özgür
Cengiz Bozkurt-Faruk
Cemile Canyurt-Aynur
Serdar Gökhan-Dede
Şinasi Yurtsever-Kasap Şevket
Ayhan Taş-Tamirci
Sadi Celil Cengiz-Hamamcı
Elif Ongan-Öznur
Devrim Saltoğlu-İmam
Burcu Gönder-Banu
Tuana Tezsay-Sevim
Ferhan Vural-Evsiz
Rojhat Özsoy-Umut