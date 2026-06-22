BEDAŞ duyurdu: 22 Haziran Pazartesi elektrik kesinti programı! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbullular, 22 Haziran Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici süreyle elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Avrupa Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin hangi bölgeleri etkileyeceğini ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. BEDAŞ, planlı çalışmalar kapsamında yapılacak kesintilere ilişkin duyurularını resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Peki, 22 Haziran Pazartesi elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? İşte 22 Haziran 2026 elektrik kesinti programı...
22 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, şebeke bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde enerji kesintisi olup olmadığını öğrenmek için sorgulama ekranlarına yöneliyor. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti listeleri düzenli olarak güncelleniyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta kesilecek? İşte ayrıntılar...
BEDAŞ 22 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİ PROGRAMINI DUYURDU
BEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmelere göre İstanbul Avrupa Yakası'nda çeşitli ilçelerde planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin saatleri ve kapsamı bölgelere göre değişiklik gösterecek.
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Elektriklerin yeniden verilme saatleri kesintinin uygulandığı bölgeye göre farklılık gösteriyor. BEDAŞ, planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili mahallelere kademeli olarak enerji verileceğini belirtiyor. Vatandaşlar kendi bölgelerine ait güncel saat bilgilerini sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ