Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BANKA PROMOSYONU - ZAMLI/ YENİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, yüzde kaç, kaç TL? İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank zamlı emekli banka promosyonu

        EMEKLİ BANKA PROMOSYONU - ZAMLI/ YENİ || Hangi banka ne kadar, yüzde kaç emekli promosyonu veriyor?

        Emekli maaşları banka promosyonu hemen her zaman olduğu gibi emeklilerin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Maaş hesaplarını geçirmek istedikleri bankanın vereceği promosyonu merak edenler "Hangi banka, ne kadar, yüzde kaç emekli banka promosyonu veriyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bankaların son güncel ve zamlı promosyonlarını haberimizde derledik. Peki, emekli banka promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve Denizbank banka promosyonu yüzde kaç, ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekli banka promosyonu maaş hesabını mevcut bankasının dışında başka bankaya geçirmek isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere maaş hesabını yeni bankaya geçiren emeklilere yeni bankaları tarafından pormosyon veriliyor. Ayrıca mevcut bankasında belirli bir süreyi tamamlayan emeklilere de yine promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, SSK ve Bağkur emekli banka promosyonları ne kadar, yüzde kaç, kaç TL? Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İşte, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, Denizbank ve diğer bankların emekli banka promosyonu yüzde kaç, ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan ayrıntılar...

        2

        EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

        Bankalar Haziran ayına özel emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları

        Promosyon tutarlarını karşılaştırırken yalnızca nakit ödeme değil, ek avantajlar ve kampanya şartlarının da dikkate alınması gerekiyor. Güncel rakamlar bankaların resmi internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor.

        3

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!

        İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

        "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

        4

        YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

        Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

        SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

        5

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

        6

        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

        7

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

        10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

        15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

        8

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Akbank da promosyon kampanyasını "​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda​" açıklamasıyla duyurdu.

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

        9

        ING EMEKLİ PROMOSYON

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

        10

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

        Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de Olağanüstü Kurultay talebiyle noter onaylı 833 delegenin imzası Genel Merkeze teslim edildi

        CHP'de mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak görevlendirilmesinin ardından Grup Başkanı Özgür Özel'in koordinasyonunda delegeler tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde olağanüstü kurultay toplanması talebiyle imza vermeye başlamıştı. (A...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Apple ürünlerine zam geliyor
        Apple ürünlerine zam geliyor
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?