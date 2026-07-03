6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları belli oldu. Bu gelişmenin ardından emekliler, zamlı maaşlarının hesaplanmasında esas alınan kök maaş tutarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. e-Devlet ve SGK hizmet ekranları üzerinden kök maaş bilgisine kolayca ulaşılabilirken, maaş hesaplama işlemleri de yeniden gündeme geldi. Peki, emekli kök maaşı nedir, nasıl hesaplanır, e-Devlet SGK ekranından nasıl öğrenilir? İşte emekli kök maaşı hesaplama yöntemleri ile e-Devlet SGK ekranına ilişkin merak edilen bilgiler.