EMEKLİ KÖK MAAŞI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Emekli aylığında yapılacak artışın doğru hesaplanabilmesi için öncelikle kök maaş tutarının bilinmesi gerekiyor. Zam oranı, emeklinin gerçek aylığı kabul edilen bu tutar üzerinden uygulanıyor ve yeni maaş buna göre belirleniyor. Ancak kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan vatandaşlar için hesaplama farklı işliyor.

Bu gruptaki emeklilerin alacağı tutar, yalnızca zam oranıyla değil, aynı zamanda geçerli taban aylık düzenlemesiyle şekilleniyor. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin kök maaşlarına göre alacakları yeni aylıklar da daha net ortaya çıkacak.