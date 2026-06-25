EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Emekli kök aylık sorgulama nasıl yapılır? SGK ekranı ile maaş sorgulama
Emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaş için maaş hesabında en çok merak edilen başlıklardan biri kök aylık oluyor. SGK üzerinden yapılan sorgulamalarda görülen tutarlar, emekli maaşının nasıl belirlendiğine dair önemli ipuçları verirken, hesaplama sürecinde prim gün sayısı, çalışma yılı, kazanç düzeyi ve emeklilik statüsü gibi birçok kriter etkili oluyor. Bu nedenle emekli olmadan önce kök maaşın nasıl hesaplandığını bilmek, daha sağlıklı bir emeklilik planı yapmak açısından büyük önem taşıyor. Peki, emekli kök maaşı nasıl hesaplanır ve SGK maaş sorgulama ekranından hangi bilgilere ulaşılır? İşte merak edilen ayrıntılar...
Emeklilik hesabı yapan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği başlıkların başında kök maaş geliyor. Çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin, sigortalılık süresinin ve kazanç düzeyinin emekli aylığına nasıl yansıdığı ise birçok kişi için kafa karıştırıcı olabiliyor. SGK ekranlarında görülen tutarlar, maaş hesabına dair önemli bilgiler sunsa da emekli aylığının belirlenmesinde farklı kriterler birlikte değerlendiriliyor. Özellikle prim gün sayısı, çalışma dönemi ve bildirilen kazanç gibi detaylar, bağlanacak maaş üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Bu nedenle emeklilik planı yapmadan önce kök maaşın nasıl hesaplandığını bilmek büyük önem taşıyor. Peki, emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte merak edilen ayrıntılar...
EMEKLİ KÖK MAAŞI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Emekli aylığında yapılacak artışın doğru hesaplanabilmesi için öncelikle kök maaş tutarının bilinmesi gerekiyor. Zam oranı, emeklinin gerçek aylığı kabul edilen bu tutar üzerinden uygulanıyor ve yeni maaş buna göre belirleniyor. Ancak kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan vatandaşlar için hesaplama farklı işliyor.
Bu gruptaki emeklilerin alacağı tutar, yalnızca zam oranıyla değil, aynı zamanda geçerli taban aylık düzenlemesiyle şekilleniyor. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin kök maaşlarına göre alacakları yeni aylıklar da daha net ortaya çıkacak.
EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ
1. Güncellenmiş Ortalama Aylık Kazanç
Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen brüt kazançlar dikkate alınır.
Geçmiş yıllara ait bu kazançlar, enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına göre güncellenir.
Elde edilen tüm güncellenmiş kazançların ortalaması alınarak temel hesaplama değeri oluşturulur.
2. Aylık Bağlama Oranı (ABO)
Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam çalışma süresine göre belirlenir.
Genel uygulamada her 360 gün (1 yıl) için yaklaşık %2 oran esas alınır.
Örneğin 25 yıl sigortalı olarak çalışan bir kişinin aylık bağlama oranı yaklaşık %50 seviyesine ulaşır.
SGK KÖK MAAŞ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Emekliler, kök maaş bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “4A Emekli Ödeme Bilgileri”, “4B Emekli Aylık Bilgisi” ya da “4C Emekli Aylık Bilgisi” ekranlarına girerek aylıklarına dair detaylara ulaşmak mümkün.