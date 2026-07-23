EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli aylıkları, yılın ikinci yarısı için yüzde 17,76 oranında artırıldı.

Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri ise Hazine desteğiyle belirlenen en düşük maaş seviyesine tamamlanacak.