EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK duyurdu!
Temmuz ayı maaş artışlarının belirlenmesinin ardından emeklilerin gündeminde fark ödemeleri yer almaya başladı. Ocak-haziran dönemine ait enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı. Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı da 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Yeni maaşların yürürlüğe girmesiyle oluşan farkların hangi tarihte hesaplara yatırılacağı milyonlarca hak sahibi tarafından araştırılıyor. SGK'nın açıklamasıyla 4C kapsamındaki Emekli Sandığı mensuplarının ödeme takvimi belli oldu. Peki emekli maaşı zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için belirlenen ödeme tarihleri…
Emekli aylıklarına yapılan temmuz artışının ardından milyonlarca vatandaşın gözü zam farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. Yılın ilk altı aylık enflasyon verileri esas alınarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 oranında artış uygulanırken, en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Yeni tutarların devreye girmesiyle birlikte oluşan ödeme farklarının hesaplara ne zaman aktarılacağı merak konusu oldu. SGK, 4C kapsamında aylık alan Emekli Sandığı emeklileri için ödeme takvimini duyurdu. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam farkları hangi tarihte yatacak? İşte ödeme sürecine ilişkin güncel bilgiler…
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI!
SGK'dan yapılan açıklamada "4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek" denildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2026 Ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli aylıkları, yılın ikinci yarısı için yüzde 17,76 oranında artırıldı.
Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri ise Hazine desteğiyle belirlenen en düşük maaş seviyesine tamamlanacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alacak. Yüzde 17,76’lık zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.