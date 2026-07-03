EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş promosyonu güncel rakamlar

HALKBANK

Bankanın güncel tarifesine göre promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.

Halkbank, birden fazla maaş alan emekliler için toplam maaş tutarının dikkate alındığını, ayrıca önceki promosyon dönemine ait iade tutarlarının sistem üzerinden mahsup edilebildiğini bildirdi.