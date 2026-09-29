3 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşlarına 2027 Ocak ayında yapılacak zam için gözler yeni enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya yükseltilmişti. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte iki aylık enflasyon hesabı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin zam hesabında ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme kapsamında belirlenen artış oranı dikkate alınıyor. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık veri de ortaya çıkacak. Peki, Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaş zammında son durum...
Emekli ve memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmleri gündemi meşgul etmeye başladı. Temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile yüzde 13,52 oranında artış alan memur ve memur emeklileri için yeni dönem hesabı başladı. Temmuz ve ağustos enflasyonunun ardından iki aylık TÜFE artışı yaklaşık yüzde 3,65 olarak hesaplanırken, eylül verisiyle birlikte üç aylık tablo şekillenecek. Peki, eylül enflasyonu sonrasında emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak? İşte 2027 Ocak emekli ve memur maaş zammı hesaplama tablosu...
İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 arttı. Böylece iki aylık dönemde kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 3,65 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam hesabında şimdiden oluşan artışı gösteriyor.
EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül 2026 enflasyon verileri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Eylül TÜFE verisinin belli olmasıyla birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon rakamı da hesaplanabilecek. Böylece emekli ve memur maaş zammı için yılın ikinci yarısındaki hesaplamada bir veri daha kesinleşmiş olacak.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırıldı. En düşük emekli aylığı ise temmuz ödeme döneminden itibaren önceki 20 bin liralık seviyeden 23 bin 552 liraya yükseltildi. Söz konusu tutar, kök aylığı daha düşük olan emekliler için uygulanan asgari ödeme tutarı olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz 2026 döneminde yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammına ek olarak oluşması halinde enflasyon farkı da dikkate alınıyor. 2026 yılının ikinci yarısı için kamu görevlileri ve memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme artışı öngörülürken, bu oranın üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı da hesaplamaya dahil edilecek. Bu nedenle eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranının belirlenmesinde önem taşıyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde altı aylık TÜFE değişimi esas alınırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme artışı ile oluşması halinde enflasyon farkı birlikte değerlendirilecek. Eylül enflasyonunun ardından üç aylık hesap netleşecek, ancak kesin maaş artışı yılın kalan üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.