Emekliye seyyanen zammı son durum: SSK Bağkur emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi?

EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekliye ek zam ile ilgili karar henüz çıkmadı. 2026 yılı içerisinde emekli maaşlarına yönelik yeni bir ek zam veya seyyanen zam düzenlemesinin hayata geçirildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Son dönemde gündeme gelen açıklama ve haberlerde emeklilerin alım gücünün artırılması yönündeki talepler öne çıkarken, tüm emeklileri kapsayan yeni bir ödeme için kesinleşmiş bir düzenleme açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan rakamların resmi zam kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.