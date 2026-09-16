Emekliye seyyanen zammı son durum: SSK Bağkur emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen zammındaki son dakika gelişmelerine çevrildi. En son 2023 yılında memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması yönündeki talepler özellikle memur emeklileri açısından takip ediliyor. Peki SSK Bağkur emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi, ek zam var mı? İşte, emekli seyyanen zammında son durum
Emekliye seyyanen zammı ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Memur emeklilerine yönelik yeni bir seyyanen zam uygulaması henüz kesinleşmiş değil. Milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığına ek bir zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi?
EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Emekliye seyyanen zam beklentisinin önemli başlıklarından biri, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular bulunuyor. AYM'nin 6 Ağustos 2026 tarihinde ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar vermesi, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak bu gelişme, emeklilere otomatik olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacağı anlamına gelmiyor.
MEMUR EMEKLİSİNE 8 BİN 77 TL SEYYANEN ZAM VAR MI?
2023 yılında memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması yönündeki talepler özellikle memur emeklileri açısından takip ediliyor. Ancak mevcut süreç bir mahkeme başvurusu niteliğinde olduğu için buradan tüm emeklilere doğrudan ödeme yapılacağı sonucu çıkarılamıyor. AYM sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve olası bir kararın hangi emeklileri kapsayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.
EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?
Emekliye ek zam ile ilgili karar henüz çıkmadı. 2026 yılı içerisinde emekli maaşlarına yönelik yeni bir ek zam veya seyyanen zam düzenlemesinin hayata geçirildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Son dönemde gündeme gelen açıklama ve haberlerde emeklilerin alım gücünün artırılması yönündeki talepler öne çıkarken, tüm emeklileri kapsayan yeni bir ödeme için kesinleşmiş bir düzenleme açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan rakamların resmi zam kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.