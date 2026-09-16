Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Emekliye seyyanen zammı son durum: SSK Bağkur emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi?

        Emekliye seyyanen zammı son durum: SSK Bağkur emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi?

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen zammındaki son dakika gelişmelerine çevrildi. En son 2023 yılında memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması yönündeki talepler özellikle memur emeklileri açısından takip ediliyor. Peki SSK Bağkur emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi, ek zam var mı? İşte, emekli seyyanen zammında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 22:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekliye seyyanen zammı ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Memur emeklilerine yönelik yeni bir seyyanen zam uygulaması henüz kesinleşmiş değil. Milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığına ek bir zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki emekli maaşına seyyanen zam gelecek mi?

        2

        EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

        Emekliye seyyanen zam beklentisinin önemli başlıklarından biri, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebi. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular bulunuyor. AYM'nin 6 Ağustos 2026 tarihinde ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar vermesi, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak bu gelişme, emeklilere otomatik olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

        3

        MEMUR EMEKLİSİNE 8 BİN 77 TL SEYYANEN ZAM VAR MI?

        2023 yılında memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması yönündeki talepler özellikle memur emeklileri açısından takip ediliyor. Ancak mevcut süreç bir mahkeme başvurusu niteliğinde olduğu için buradan tüm emeklilere doğrudan ödeme yapılacağı sonucu çıkarılamıyor. AYM sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve olası bir kararın hangi emeklileri kapsayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.

        4

        EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

        Emekliye ek zam ile ilgili karar henüz çıkmadı. 2026 yılı içerisinde emekli maaşlarına yönelik yeni bir ek zam veya seyyanen zam düzenlemesinin hayata geçirildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Son dönemde gündeme gelen açıklama ve haberlerde emeklilerin alım gücünün artırılması yönündeki talepler öne çıkarken, tüm emeklileri kapsayan yeni bir ödeme için kesinleşmiş bir düzenleme açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan rakamların resmi zam kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #seyyanen zam
        #Emekliye seyyanen zamm
        #ssk bağkur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        494 sosyal medya hesabına erişim engeli
        494 sosyal medya hesabına erişim engeli
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!