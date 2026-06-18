Ne oldu da grup toplantısı yapılmadı? Kılıçdaroğlu ve Özel neden sustu? Gelecek salı da kürsü boş mu kalır? CHP'de saflar baştan mı şekilleniyor? Normalleşme mi, catışmaya mola mı? CHP'de yarın ipler tamamen kopar mı? CHP'de yeni ihraç dalgası yarın mı? Yücetürk neden disipline sevk edildi? CHP'de İ... Daha Fazla Göster

Ne oldu da grup toplantısı yapılmadı? Kılıçdaroğlu ve Özel neden sustu? Gelecek salı da kürsü boş mu kalır? CHP'de saflar baştan mı şekilleniyor? Normalleşme mi, catışmaya mola mı? CHP'de yarın ipler tamamen kopar mı? CHP'de yeni ihraç dalgası yarın mı? Yücetürk neden disipline sevk edildi? CHP'de İl Başkanları değişecek mi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Hukukçu Av. Ertuğrul Akar, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Ülke TV GYY Hasan Öztürk, Hukukçu Av. Yiğit Acar, Hukukçu Av. Bülent Yücetürk ve Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu anlattı Daha Az Göster