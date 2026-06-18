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        Haberler Bilgi Erhan Karaal kimdir, neden ve kim tarafından kaçırıldı? Son dakika: Evinin önünden kaçırıldığı bilgisi paylaşıldı! Erhan Karaal kaç yaşında, nereli?

        Erhan Karaal kimdir, neden ve kim tarafından kaçırıldı?

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Yaşanan gelişme Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasıyla doğrulanırken olayın nedeni ve faailleri ile Erhan Karaal'la ilgili bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kimdir? Nereden ve kim tarafından kaçırıldı? Erhan Karaal kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 13:40 Güncelleme:
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgiye göre İstanbul Maltepe'de dün İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul'daki evinin önünden kaçırıldı.

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        ERHAN KARAAL NEDEN VE KİM TARAFINDAN KAÇIRILDI?

        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; aracına çocuğuyla birlikte binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı darp edip, başına siyah bir poşet geçirerek kaçırdı. Karaal'ın kaçırılmasına çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi. Bununla birlikte Karaal'ı kaçıran saldırganların kim oldukları ve amaçlarının ne olduğu merak ediliyor.

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        ERHAN KARAAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Erhan Karaal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten iştiraki Kültür AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve çocuğu olan Kaal'ın yaşı ile iligli henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

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