665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN OLDU

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını kazanan Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu ve altın kemeri kazandı.

ERKAN TAŞ'IN BAŞARILARI

Erkan Taş, altyapı kategorilerinden başlayarak yağlı güreşte önemli dereceler elde etti. Başaltı boyunda gösterdiği başarılı performansla başpehlivanlığa yükselen sporcu, farklı organizasyonlarda aldığı derecelerle dikkat çekti. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olarak kariyerinin en büyük başarısını elde eden Erkan Taş, Türkiye'nin yeni başpehlivanı unvanını kazandı.

ERKAN TAŞ İLE MUSTAFA TAŞ AKRABA MI?

Erkan Taş ile Mustafa Taş amca çocuklarıdır.