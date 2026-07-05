Erkan Taş kimdir? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Erkan Taş'ın hayatı ve kariyeri
Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak Türk güreş tarihine adını yazdırdı. Edirne'de gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, altın kemerin sahibi oldu. Final müsabakası büyük heyecana sahne olurken, Erkan Taş'ın hayatı, yaşı, memleketi ve güreş kariyeri merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin yeni başpehlivanı olarak kürsüye çıkan Erkan Taş, Kırkpınar tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Peki Erkan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli, başarıları neler? İşte 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Erkan Taş'ın hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, Türkiye'nin yeni başpehlivanı oldu. Başaltı boyundan yükselerek Kırkpınar'da şampiyonluğa ulaşan başarılı güreşçi, elde ettiği zaferle kariyerinin en önemli başarısına imza attı. Peki Erkan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli, başarıları neler? İşte merak edilenler.
ERKAN TAŞ KİMDİR?
Erkan Taş, Türk yağlı güreşinin son yıllarda yükselen isimleri arasında yer alıyor. Küçük yaşlardan itibaren ata sporu yağlı güreşe başlayan başarılı sporcu, farklı boylarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Disiplinli çalışması ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Erkan Taş, başaltı boyundaki başarılı performansının ardından başpehlivanlık kategorisinde de önemli başarılara ulaştı.
ERKAN TAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Erkan Taş'ın 2000 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde farklı boylarda önemli dereceler elde ederek adım adım başpehlivanlığa yükseldi.
665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN OLDU
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını kazanan Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu ve altın kemeri kazandı.
ERKAN TAŞ'IN BAŞARILARI
Erkan Taş, altyapı kategorilerinden başlayarak yağlı güreşte önemli dereceler elde etti. Başaltı boyunda gösterdiği başarılı performansla başpehlivanlığa yükselen sporcu, farklı organizasyonlarda aldığı derecelerle dikkat çekti. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olarak kariyerinin en büyük başarısını elde eden Erkan Taş, Türkiye'nin yeni başpehlivanı unvanını kazandı.
ERKAN TAŞ İLE MUSTAFA TAŞ AKRABA MI?
Erkan Taş ile Mustafa Taş amca çocuklarıdır.