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        Haberler Dünya Ortadoğu İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız

        İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız

        İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok

        İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran’da Derviş ile görüştü.

        AA'da yer alan habere göre görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

        Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür." dedi.​​​​​​​

        Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.

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