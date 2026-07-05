İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran’da Derviş ile görüştü.

AA'da yer alan habere göre görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür." dedi.​​​​​​​

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.