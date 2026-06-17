FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? FED 2026 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte FED toplantı tarihi...
Küresel piyasaların odağı, ABD Merkez Bankası'nın haziran ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın, dolar, kripto paralar ve dünya borsaları üzerinde doğrudan etkili olması beklenen karar öncesinde yatırımcılar, FED toplantı takvimini yakından takip ediyor. Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan Haziran toplantısı için "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak?" soruları gündeme geldi. İşte FED Haziran 2026 faiz kararı toplantısına ilişkin merak edilen detaylar...
FED’in Haziran 2026 faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürüyor. Küresel piyasalarda altın, dolar, kripto para ve borsa tarafında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların gözünü ABD Merkez Bankası’nın haziran toplantısına çevirdi. Kevin Warsh’un ilk kez başkanlık edeceği toplantıda, Beyaz Saray’dan gelen faiz indirimi baskısı ile enflasyon kaynaklı sıkı para politikası beklentileri arasında nasıl bir mesaj verileceği merak ediliyor. Peki, FED Haziran 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak ve piyasalarda faiz beklentisi ne yönde? İşte FED toplantı takvimi ve faiz kararı beklentileri haberimizde...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED’in Haziran 2026 toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Toplantının ardından piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı ise 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.
FED HAZİRAN 2026 FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,6 ile beklentiler doğrultusunda artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 3,8 ile Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisanda aylık yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artış kaydetti. Böylece ÜFE, aylık bazda Mart 2022’den, yıllık bazda ise Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.
İşgücü piyasasının nispeten dirençli seyretmesi, parasal gevşeme ihtimalini zayıflatıyor. Öte yandan yükselen hazine tahvili getirileri uzun vadeli faizler üzerinde baskı yaratırken, FED’in bilanço büyüklüğü de piyasada tartışma konusu. 2018 başında 4,4 trilyon dolar seviyesinde olan FED bilançosu, Kovid-19 müdahaleleriyle 2022’de yaklaşık 9 trilyon dolara yükseldikten sonra, Mayıs 2026 itibarıyla 6,7 trilyon dolara gerileyerek dengelendi.
Bu tablo, 16-17 Haziran 2026’da yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilk kez başkanlık edecek Warsh için oldukça zorlayıcı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’ın görevinin sona ermesi, olası faiz indirimlerini destekleyebilecek üyelerin sayısını azaltıyor. Halihazırda faiz patikası konusunda bölünmüş olan FED’in 2026 yılında faiz indirimi yapma olasılığı gerilerken, piyasalarda olası faiz artışları fiyatlanmaya başladı.
WARSH’IN İLK FED TOPLANTISI PİYASALARIN ODAĞINDA
ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatlerin faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh'ın vereceği mesajlara çevrilmesi bekleniyor.
Fed'in yarınki toplantıda faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.
Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.
Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.