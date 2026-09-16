FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürüyor. Fed'in eylül ayı toplantısında alacağı faiz kararı başta dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları olmak üzere küresel finans piyasalarının yönü açısından yakından takip ediliyor. Piyasaların önceki dönemdeki faiz indirimi beklentisinin aksine son ekonomik veriler, Fed'in faiz artırabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte 2026 Eylül Fed faiz toplantısı tarihi, açıklanma saati...
Fed faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısına çevrildi. Son dönemde ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve istihdam piyasasındaki güçlü görünüm, faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesine neden oldu. Reuters'ın son anketinde ekonomistlerin önemli bölümü 25 baz puanlık faiz artışı öngörürken, piyasa fiyatlamaları da artış ihtimalini güçlü biçimde yansıtıyor. Peki FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in eylül ayı FOMC toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.
Fed'in kararını Türkiye saatiyle 21.00'de açıklaması bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
Karar metniyle birlikte Fed'in ekonomik projeksiyonları ve üyelerin faiz beklentilerini gösteren noktasal grafik de piyasalar tarafından yakından izlenecek.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK? FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
Fed'in eylül toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentileri belirgin şekilde zayıflarken, son günlerde faiz artırımı ihtimali öne çıktı. Reuters'ın 14 Eylül tarihli anketine göre ekonomistlerin yüzde 85'i Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor.
Piyasalardaki fiyatlamalar da benzer yönde. Reuters'ın 15 Eylül tarihli haberine göre CME FedWatch verilerinde 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 94 seviyesine yükseldi.
Bu nedenle mevcut tablo, faiz indirimi yerine faiz artırımı ihtimalinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak kesin karar FOMC toplantısının ardından açıklanacak.
FED FAİZİ ARTIRIRSA FAİZ ORANI NE OLACAK?
Fed'in 25 baz puanlık faiz artırması halinde politika faizinin mevcut yüzde 3,50-3,75 aralığından yüzde 3,75-4,00 aralığına yükselmesi bekleniyor. Reuters'ın son anketinde de ekonomistlerin büyük bölümü bu yönde görüş bildirdi.
Faiz artışı beklentisinin güçlenmesinde ABD'de enflasyonun yeniden baskı oluşturması ve enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Özellikle petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması, Fed'in enflasyonla mücadelede daha sıkı bir politika izlemesi gerektiğine yönelik beklentileri artırdı.
FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
Eylül toplantısı öncesinde faiz indirimi, piyasaların ana beklentisi olmaktan çıktı. ABD'de fiyat baskılarının devam etmesi ve istihdam verilerinin güçlü gelmesi, Fed'in kısa vadede faiz indirmesi ihtimalini azaltırken faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.
Bununla birlikte Fed'in yalnızca tek bir toplantıdaki kararı değil, önümüzdeki aylara ilişkin vereceği mesajlar da önem taşıyor. Fed'in faiz patikasına ilişkin yeni projeksiyonları, yılın geri kalanında yeni bir artış veya olası indirimlerin zamanlaması açısından belirleyici olacak.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Fed'in 2026 yılının geri kalanındaki resmi toplantı tarihleri şöyle:
Eylül: 15-16 Eylül 2026
Ekim: 27-28 Ekim 2026
Aralık: 8-9 Aralık 2026