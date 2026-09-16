Fed faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısına çevrildi. Son dönemde ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve istihdam piyasasındaki güçlü görünüm, faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesine neden oldu. Reuters'ın son anketinde ekonomistlerin önemli bölümü 25 baz puanlık faiz artışı öngörürken, piyasa fiyatlamaları da artış ihtimalini güçlü biçimde yansıtıyor. Peki FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte detaylar...