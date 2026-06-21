FİLENİN SULTANLARI MAÇ CANLI İZLE || Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki son sınavını Çin karşısında verecek. Ankara etabında Belçika, Fransa ve Almanya'yı mağlup ederek taraftarı önünde üçte üç yapan Filenin Sultanları, güçlü rakibini de yenerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Voleybolseverler ise "Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Filenin Sultanları'nın VNL Ankara etabı son maçına ilişkin canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları...
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını galibiyetle tamamlamak için Çin karşısına çıkıyor. Almanya karşısında aldığı kritik 3-2'lik galibiyetin ardından moral depolayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki dördüncü maçını da kazanarak puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise "Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye - Çin VNL maçının tarihi, saati ve canlı yayın ekranına dair merak edilenler...
TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasındaki Türkiye - Çin voleybol müsabakası 21 Haziran Pazar günü (bugün) Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve yüksek çözünürlüklü (HD) olarak sporseverlerle buluşuyor.