Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını galibiyetle tamamlamak için Çin karşısına çıkıyor. Almanya karşısında aldığı kritik 3-2'lik galibiyetin ardından moral depolayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki dördüncü maçını da kazanarak puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise "Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye - Çin VNL maçının tarihi, saati ve canlı yayın ekranına dair merak edilenler...