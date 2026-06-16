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        Haberler Bilgi Spor Fransa - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Fransa - Senegal maçı hangi kanalda? Dünya Kupası canlı izle

        Fransa - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Fransa - Senegal maçı hangi kanalda? Dünya Kupası canlı izle

        Fransa - Senegal karşılaşması için geri sayım sona eriyor. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen dev randevuda iki güçlü ekip sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fransa - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        Fransa - Senegal karşılaşması için geri sayım tamamlanıyor. Dünya Kupası’nda büyük ilgi gören bu kritik mücadelede iki güçlü ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği “Fransa - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının cevapları haberimizde.

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        FRANSA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fransa-Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu maçı 16 Haziran Salı gecesi Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

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        FRANSA - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa-Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu maçı mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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