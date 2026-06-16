Fransa - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Fransa - Senegal maçı hangi kanalda? Dünya Kupası canlı izle

Fransa - Senegal karşılaşması için geri sayım tamamlanıyor. Dünya Kupası’nda büyük ilgi gören bu kritik mücadelede iki güçlü ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği “Fransa - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının cevapları haberimizde.