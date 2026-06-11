Gelinim Mutfakta bugün kim yarım altın kazandı? 11 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Günün yemeği olarak belirlenen köfte pide hazırlayan gelinler, en yüksek puanı almak için hünerlerini sergiledi. Kayınvalideler ise yapılan tabakları tek tek değerlendirerek en beğendiklerine 5, en az beğendiklerine 1 puan verdi. Peki, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte günün puan durumu ile en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacılar…
Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü gününde heyecan ve rekabet tüm hızıyla sürdü. Bugün gelinler, günün yemeği olan köfte pide hazırlayarak hünerlerini ortaya koydu. Tadım yapan kayınvalideler, en beğendikleri tabağa 5 puan verirken en zayıf buldukları tabağı 1 puanla değerlendirdi; diğer tabaklar ise 2, 3 ve 4 puan aldı. Günün sonunda ise izleyiciler, “Bugünün birincisi kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı?” sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 11 Haziran Perşembe günü Cemile birinci oldu ve yarım altın kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 HAZİRAN 2026
CEMİLE - 22
AYSUN - 17
TUĞBA - 14
HATİCE - 7