Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü gününde heyecan ve rekabet tüm hızıyla sürdü. Bugün gelinler, günün yemeği olan köfte pide hazırlayarak hünerlerini ortaya koydu. Tadım yapan kayınvalideler, en beğendikleri tabağa 5 puan verirken en zayıf buldukları tabağı 1 puanla değerlendirdi; diğer tabaklar ise 2, 3 ve 4 puan aldı. Günün sonunda ise izleyiciler, “Bugünün birincisi kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı?” sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı…