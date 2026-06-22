Gelinim Mutfakta’da 22 Haziran 2026 puan durumu, kayınvalidelerin yaptığı değerlendirmelerin ardından netleşti. Yeni haftayla birlikte rekabetin iyice arttığı yarışmada gelinler, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan toplamak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda en başarılı tabağı hazırlayan gelin birinciliği elde ederken, yarım altın ödülü de sahibini buldu. Peki, 22 Haziran bölümünde günün kazananı kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı? İşte tüm puan tablosu ve ayrıntılar…