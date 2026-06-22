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        Haberler Bilgi Magazin GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI 22 HAZİRAN 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu ve yarım altın kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI 22 HAZİRAN 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu ve yarım altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta programında yeni haftayla birlikte rekabet yeniden hız kazandı. Haftanın ilk gününde Cemile, Tuğba, Ruken ve Aysun gelin, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puanlar almaya çalıştı. Kayınvalideler ise yapılan tabakları tek tek değerlendirerek puanlamalarını gerçekleştirdi. Bu hafta yarışmaya Ruken gelinin katılmasıyla heyecan daha da arttı. Gün sonunda en yüksek puanı toplayan gelin yarım altının sahibi oldu. Peki, günün birincisi kim oldu, bilezikleri kazanan isim kim? İşte 22 Haziran güncel puan durumu ve tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da 22 Haziran 2026 puan durumu, kayınvalidelerin yaptığı değerlendirmelerin ardından netleşti. Yeni haftayla birlikte rekabetin iyice arttığı yarışmada gelinler, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan toplamak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda en başarılı tabağı hazırlayan gelin birinciliği elde ederken, yarım altın ödülü de sahibini buldu. Peki, 22 Haziran bölümünde günün kazananı kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı? İşte tüm puan tablosu ve ayrıntılar…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında günün kazananı yeni yarışmacı Ruken gelin oldu. Hazırladığı yemekle en yüksek puanı toplamayı başaran Ruken, haftaya hızlı bir başlangıç yaparak günün birinciliğini elde etti ve yarım altının sahibi oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 HAZİRAN 2026

        RUKEN: 16 puan

        TUĞBA: 15 puan

        AYSUN: 14 puan

        CEMİLE: 14 puan

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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