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        Haberler Bilgi Magazin GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 HAZİRAN 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, yarım altını hangi gelin kazandı?

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 HAZİRAN 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve yarım altın kazandı?

        Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Dört gelinin mutfaktaki kıyasıya mücadelesi bugün de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, gün sonunda yarım altının sahibi olacak isim merak ediliyor. Kayınvalidelerin gelinlerin hazırladığı tabaklara puan verdiği yarışmada, sunucu Aslı Hünel'in değerlendirmesi de puan tablosunu etkiliyor. Peki 23 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta'da yarım altını kim kazandı? Günün birincisi hangi gelin oldu? İşte yarışmada son puan durumu ve ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde rekabet tüm hızıyla sürüyor. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada Aysun, Cemile, Tuğba ve Ruken, günün en yüksek puanını alarak yarım altının sahibi olmak için mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirilirken, sunucu Aslı Hünel’in vereceği puan da günün sıralamasında belirleyici oluyor. Peki 23 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta’da yarım altını kim aldı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte güncel puan durumu ve günün kazananı haberimizde...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da 23 Haziran Salı günü yapılan puanlama sonucunda rakiplerini geride bırakan Aysun, günün birincisi oldu ve yarım altın kazandı.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 HAZİRAN

        Aysun: 19 Puan

        Cemile: 16 Puan

        Tuğba: 15 Puan

        Ruken: 10 Puan

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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