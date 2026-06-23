Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde rekabet tüm hızıyla sürüyor. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada Aysun, Cemile, Tuğba ve Ruken, günün en yüksek puanını alarak yarım altının sahibi olmak için mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirilirken, sunucu Aslı Hünel’in vereceği puan da günün sıralamasında belirleyici oluyor. Peki 23 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta’da yarım altını kim aldı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte güncel puan durumu ve günün kazananı haberimizde...