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        Haberler Bilgi Gündem Hac kayıt tarihleri 2026: Diyanet takvimi ile Hac kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Hac kayıt tarihleri 2026: Diyanet takvimi ile Hac kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Hac kurasının tamamlanmasının ardından gözler kesin kayıt takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belirlenirken, asil listede yer alan vatandaşlar "Hac kayıtları ne zaman başlayacak, kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2027 hac kesin kayıt tarihleri, başvuru süreci ve kayıt işlemlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:03 Güncelleme:
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        Hac kura sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılmasıyla birlikte kesin kayıt süreci de hacı adaylarının gündemine oturdu. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan binlerce kişi, kayıtların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini, işlemlerin nasıl yapılacağını ve hac organizasyonuna ilişkin detayları araştırıyor. Peki 2027 hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülecek kayıt sürecine dair son bilgiler...

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        HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

        Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.

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        HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

        Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.

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        HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?

        2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

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        2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

        Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.

        Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.

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