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        Haberler Bilgi Magazin Hobbit: Beklenmedik Yolculuk ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?

        Hobbit: Beklenmedik Yolculuk ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?

        Fantastik sinemanın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Peter Jackson'ın oturduğu film, Bilbo Baggins'in sıradan hayatından çıkıp cücelerle birlikte tehlikelerle dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Peki, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı efsanevi Orta Dünya evrenini beyaz perdeye taşıyan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Hobbit üçlemesinin ilk halkası olan yapım, Yüzüklerin Efendisi serisinin öncesinde yaşanan olayları etkileyici bir hikâyeyle ekrana getiriyor. İşte Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un konusu, oyuncuları ve filme dair merak edilen detaylar...

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        HOBBİT: BEKLENMEDİK YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

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        HOBBIT: BEKLENMEDİK YOLCULUK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Martin Freeman - Bilbo Baggins

        Ian McKellen - Gandalf

        Cate Blanchett - Galadriel

        Hugo Weaving - Elrond

        Christopher Lee - Saruman

        Sylvester McCoy - Radagast

        Richard Armitage - Thorin Meşekalkan

        Elijah Wood - Frodo Baggins

        Andy Serkis - Gollum

        Lee Pace - Elf Kralı Thranduil

        Barry Humphries - Goblin Kralı

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