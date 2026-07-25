Hobbit: Beklenmedik Yolculuk ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?
Fantastik sinemanın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Peter Jackson'ın oturduğu film, Bilbo Baggins'in sıradan hayatından çıkıp cücelerle birlikte tehlikelerle dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Peki, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte bilgiler...
J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı efsanevi Orta Dünya evrenini beyaz perdeye taşıyan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Hobbit üçlemesinin ilk halkası olan yapım, Yüzüklerin Efendisi serisinin öncesinde yaşanan olayları etkileyici bir hikâyeyle ekrana getiriyor. İşte Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un konusu, oyuncuları ve filme dair merak edilen detaylar...
HOBBİT: BEKLENMEDİK YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...
HOBBIT: BEKLENMEDİK YOLCULUK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Martin Freeman - Bilbo Baggins
Ian McKellen - Gandalf
Cate Blanchett - Galadriel
Hugo Weaving - Elrond
Christopher Lee - Saruman
Sylvester McCoy - Radagast
Richard Armitage - Thorin Meşekalkan
Elijah Wood - Frodo Baggins
Andy Serkis - Gollum
Lee Pace - Elf Kralı Thranduil
Barry Humphries - Goblin Kralı