İLK ARA TATİL NE ZAMAN? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri ile okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler için yeni eğitim dönemi başlarken, yıl içerisinde uygulanacak tatiller de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takviminde birinci ve ikinci ara tatilin tarihleri belli oldu. MEB takvimine göre öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yapacak, ikinci ara tatil ise Mart ayında uygulanacak. İşte, İşte Kasım ara tatil tarihleri…