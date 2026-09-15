İLK ARA TATİL NE ZAMAN? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri ile okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında, ikinci ara tatil ise Mart ayında yapılacak. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2027 ikinci ara tatil hangi tarihlerde uygulanacak? İşte MEB'in açıkladığı 1. ve 2. ara tatil tarihleri...
Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler için yeni eğitim dönemi başlarken, yıl içerisinde uygulanacak tatiller de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takviminde birinci ve ikinci ara tatilin tarihleri belli oldu. MEB takvimine göre öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yapacak, ikinci ara tatil ise Mart ayında uygulanacak. İşte, İşte Kasım ara tatil tarihleri…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Kasım 2026 Cuma günü ara tatili tamamlayacak.
Hafta sonlarının da araya girmesiyle öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar okuldan uzak kalacak. Böylece hafta sonlarıyla birlikte ara tatil süresi toplam 9 güne ulaşacak.
2027 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki ara tatilin tarihi de MEB takviminde yer alıyor. Buna göre ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatilde de 9 günlük bir tatil sürecine girecek.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?
MEB'in çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.