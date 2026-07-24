İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 TEMMUZ || Düşüş sürüyor! İSKİ - İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranları 24 Temmuz Cuma yani bugün il genelinde yer yer etkili olan yağışlar nedeniyle kamuoyu tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz güne göre bugün 0,38'lik bir düşüş kaydedildi. Peki, İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 24 Temmuz Cuma günü yüzde kaç? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:59 Güncelleme:
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İSKİ baraj doluluk oranları bugün yani 24 Temmuz Cuma günü etkili olan yağışlarla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel veriler...
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Geçtiğimiz gün oranlar yüzde 57.01 olan oranlar bugün 0,38'lik bir düşüş sonrası 56.63 olarak kaydedildi.
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En yüksek doluluk oranı ise yüzde 86.39 ile Elmalı Barajında, en düşük doluluk ise yüzde 27.21 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.
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