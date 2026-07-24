İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 TEMMUZ || Düşüş sürüyor! İSKİ - İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ baraj doluluk oranları bugün yani 24 Temmuz Cuma günü etkili olan yağışlarla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel veriler...