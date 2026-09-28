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        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Gençlik Programı başvuruları yapılıyor. İlanlar üniversitelere ve projelere göre dönemsel olarak yayınlanıyor. Başvuru sırasında öğrencinin aktif öğrencilik durumu, İŞKUR kaydı ve programın diğer şartları kontrol ediliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte, 2026 2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi araştırılıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları her yıl yeni öğretim döneminden önce başlıyor. Üniversite öğrencilerine maddi destek veren Gençlik Programı başvurusu, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala gündeme geldi. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

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        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHİ

        İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının, akademik takvim doğrultusunda Eylül, Ekim ve Kasım aylarında üniversitelere göre kademeli olarak ilan edilmesi bekleniyor.

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Adaylar, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr), İŞKUR e-Şube veya e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Programa, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler katılabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamıyor.

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        İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

        İŞKUR Gençlik Programından sadece T.C. vatandaşları faydalanabilir.

        Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde olan öğrenciler yararlanablir.

        Hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise programdan yararlanılamaz.

        Programa başvuru sırasında sigortalı olmanın bir sakıncası yoktur.

        Öğrenci sadece kendi üniversitesinin düzenlediği programlara katılabilir.

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